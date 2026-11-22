Representantes del PSOE en Aguiño Cedida

El PSdeG-PSOE celebró este sábado un mitin en la Casa da Cultura de Aguiño, Ribeira, en el marco de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En él, los socialistas reivindicaron las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y situaron la defensa de las pensiones públicas, los salarios dignos, la igualdad de oportunidades y los servicios públicos entre las principales cuestiones a debate.

En el acto intervinieron Francisco Suárez-Puerta, portavoz municipal socialista de Ribeira; Jorge Romero y Tamara García, candidatos al Congreso por O Barbanza; Ana Alvite, candidata número tres al Congreso y secretaria general de Xuventudes Socialistas de Galicia; Sindo Guinarte, candidato al Senado; y Bernardo Fernández Piñeiro, secretario general provincial.

“Estamos ante as eleccións máis importantes da nosa historia democrática porque é a primeira vez desde o final da ditadura que a extrema dereita pode volver gobernar nas institucións do noso país. E iso non é calquera cousa”, afirmó Piñeiro.