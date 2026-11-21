Prende fuego un ventilador en el Space Park Ribeira Cedida

Ayer a la noche, se inició un incendio industrial en uno de los locales del polígono do Xarás, el Space Park Ribeira. El fuego se originó en un ventilador de un hinchable, que comenzó a arder y produjo un conato.

Fueron los propios trabajadores de la empresa, en colaboración con un Voluntario de Protección Civil que se encontraba en el lugar, los que consiguieron extinguir el incendio. El parque de Bombeiros de Ribeira explican que, para cuando ellos llegaron, el local ya estaba desalojado y su labor se centró en ventilar el espacio y comprobar los puntos calientes.

Participaron medios de Grupo de Emerxencias e Protección Civil Municipal, Bombeiros de Ribeira, Policía Local y Policía Nacional.