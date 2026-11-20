Jhul Dilan Príncipe permanece en prisión preventiva, comunicada y sin fianza desde el 2 de abril de 2024 Mónica Ferreirós

El fiscal pide 22 años de prisión por el delito asesinato y tres por el de violencia habitual para Jhul Dilan Príncipe Casahuaman, acusado del crimen machista a su expareja Andrea Melithza Iturry Alave el 19 de marzo de 2024. Solicita que por ambos delitos, se le imponga la prohibición de aproximarse a sus familiares hasta segundo grado de la asesinada por 28 años, a una distancia de un kilómetro en línea recta desde sus personas. También la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de cinco años. Piden para el acusado una indemnización de 166.790,60 euros y 129.726,01 euros.

Jhul Dilan Príncipe Casahuaman, según apuntan los escritos de Fiscalía, mantenía una relación de pareja desde aproximadamente el año 2019 con Andrea Melithza, con la que tenía un hijo en común.

“Desde el comienzo de la relación y tras su finalización, el acusado ejerció sobre A distintas formas de control”, así describe el fiscal la convivencia entre la víctima y Jhul. En los escritos se recogen frases que empleaba para humillar a la mujer, como “mala madre, no vales para nada, no le das leche materna y nos ahorraríamos mucho dinero, ¿Quién te mando estudiar?”. Explican que tras la ruptura y en la intención de inquietarla, el acusado llamaba y enviaba mensajes a diario a la fallecida.

19 de marzo de 2024

La Fiscalía explica que el acusado acudió a recoger a su hijo a la guardería sobre las 16:05 y lo dejó a cargo de su hermana. Después, se dirigió al piso en el que residía Andrea Melithza, portando consigo una navaja suiza de color negro que, como añaden, se había adquirido varios meses con anterioridad con intención de acabar con la vida de ésta.

Relatan que una vez en el interior del piso, dentro de la cocina, de tamaño reducido, y entre su llegada sobre las 16:50 y las 17:30 horas, el acusado atacó a su expareja, sin dejar que esta se defendiera. Le asestó, como explican, seis heridas en la parte derecha de cuello y cabeza, una herida incisa en la parte izquierda del cuello y una herida incisa en la parte izquierda del tórax, que ocasionaron el fallecimiento por shock hemorrágico hipovolémico.

El fiscal remarca que el acusado en el momento de cometer la agresión mortal lo hizo movido por el desprecio hacia quien era su expareja y madre de su hijo, en el contexto de no aceptación de la ruptura ni la decisión de la mujer de rehacer su vida con otra pareja. Los escritos trasladan que a la llegada de los agentes al domicilio les refirió “no me conseguí matar, pero a ella sí”. El acusado está privado de libertad desde el 19 de marzo de 2024 y en prisión provisional desde el 2 de abril de 2024.

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*016 - Si eres víctima de violencia machista pide ayuda. El 016 es un número gratuito y no deja rastro en la factura del teléfono, aunque sí que hay que eliminarlo del historial de llamadas.