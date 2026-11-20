Firma del convenio de ayudas para entidades sociales del Concello de Ribeira Cedida

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, reiteraron el apoyo del Concello a la acción social en el municipio con la firma de diez convenios de colaboración con entidades que operan en el municipio. En consecuencia, la Administración local invertirá 34.000 euros a los proyectos ‘Prevención das drogodependencias’, de Renacer; ‘Atención a familias vulnerables’, de ICE Renovación; ‘Proxecto Contigo’, de Faibén; ‘Promoción do éxito escolar’, de Cruz Roja; ‘Formación e emprego’, de Cáritas; ‘Servizo de atención psicopedagóxica’, de Amicos; ‘Vivindo en Comunidade’, de Ambar; ‘Atención psicopedagóxica para menores con trastorno do espectro autista’, de Ágape; el funcionamiento de la delegación en Ribeira de la Asociación Española Contra o Cancro; y ‘Programa de transporte de usuarios’, de A Creba.

Cada entidad percibirá 3.400 euros para “axudar a sufragar importantes proxectos que desenvolven nos seus respectivos ámbitos e que son de gran transcendencia para a sociedade, especialmente,para aquelas persoas en situación de vulnerabilidade”, destacó Sampedro, que también alabó la aplicación e impacto de estas iniciativas.