Atopan restos que poden ser da nai de Rufino, ‘o fillo da Nova’, un dos Foucellas, para cotexar o seu ADN
Os ósos trasladáronse ao Laboratorio de Xenética da USC para poder avanzar na investigación
Atopan os restos da nai de Rufino, Carmen López Novo, un dos membros dos Foucellas co apodo “o fillo da Nova”. Onte, a Comisión da Memoria Histórica do Barbanza organizaba xunto co Grupo Histagra da Universidade de Santiago de Compostela, programaron unha visita ao cemiterio municipal de Ribeira, para exhumar os restos da nai deste membro da resistencia armada antifranquista para poder cotexar o ADN e identificalos restos atopados na fosa da igrexa de Santa María de Luou, Teo.
Comezaron a excavación ao mediodía. Carlos Cimadevilas, presidente da CRMH, explica que atoparon os restos a un metro e medio de profundidade. “Comentáronme que estaban bastante deteriorados, pero polo que se ve, tanto a mandíbula como o fémur, podían valer para facer o análise”. Fernando Serrulla foi o forense que levou a cabo a actividade, xunto con varios enterradores. Adiantan que xa se levaron os ósos para facer a analítica ao Laboratorio de Xenética da USC, para comprobar o ADN.
Destacan a importancia de Marián Ramos, unha muller que se encargaba de limpar e coidar das sepulturas, foi esencial para localizar o lugar onde se enterrou a Carmen López Novo. Xa adiantan que o análise dos restos e os resultados, tardarán en sair, “non é rápida a cousa, un mes como mínimo”.
Engaden que a próxima das actividades, a instalación da placa na Pobra, terá que agardar un pouco máis. “Vese que non chegaron os anclaxes, e polo tanto, non temos nada que facer”, explica Cimadevilas