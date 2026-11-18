Acto inaugural de la muestra de LLuis Pessa en el Mugart Cedida

Mugart abre la ampliación del local de Obradoiro de Gravado del centro museístico este viernes 20 de noviembre a las 20:00 horas. Este proyecto se realizó gracias al convenio entre la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y la fundación del Mugart para construir un soportal cubierto. “Esta iniciativa permite xerar novos coñecementos e posicionar ao centro como un de referencia internacional único na súa especialidade”.

Ese mismo día también inauguran la muestra ‘O Litogravado’, producto de tres talleres impartidos en la sede con 39 artistas. Asistirá el conselleiro y el director general de Cultura, José López Campos y Anxo Lorenzo Suárez, la alcaldesa y presidenta de FMG, María Sampedro y Javier Expósito.