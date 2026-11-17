Luis Piedrahita dará una actuación en el Auditorio de municipal el próximo mayo
Traerá su espectáculo de humor ‘Apocalípticamente correcto’, la venta de entradas comienza el 23 de noviembre
El Auditorio municipal de Ribeira continúa anunciando su propuesta cultural, y para esta apuesta por el humor. El cómico Luís Piedrahita estará el 7 de mayo a las 20:30 horas, con su espectáculo ‘Apocalípticamente correcto’, un ingenioso monólogo sobre la libertad y el destino.
La venta de entradas comienza el lunes 23 de noviembre a partir de las 9:00 horas en la web www.ataquilla.com y en la Oficina de Atención Cidadá de la casa consistorial.
“Unha vez máis chega ao noso buque insignia da cultura un espectáculo de primeiro nivel co gran Piedrahita; un dos humoristas máis recoñecidos e prestixiosos deste país. Será unha oportunidade única para ver como sube ao escenario sen máis artefactos que un micrófono, a súa voz e o seu enxeño”, apunta Ana Barreiro.