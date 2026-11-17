Ribeira
La directora de Patrimonio Natural visita el complejo dunar de Corrubedo
Los planes para 2027 se seguirán centrando en conservar e investigar la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio natural
La directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, participó ayer en la reunión de la junta rectora del Parque Natural complejo dunar de Corrubedo y lagoas de Carregal y Vixán, en la que se abordaron las acciones desenvueltas en este espacio natural en 2026 y las previsiones para el próximo año..
Díaz elogió el trabajo realizado a lo largo de lo que va de año en el parque natural, poniendo como ejemplo las actividades divulgativas y lúdicas que se desarrollan tanto en el Centro de visitantes como en colegios de la zona y en otros ámbitos de actuación.
Los planes para 2027 se centrarán en seguir conservando e investigando la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio natural.