Visita de la directora de Patrimonio Natural al complejo dunar de Corrubedo Cedida

La directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, participó ayer en la reunión de la junta rectora del Parque Natural complejo dunar de Corrubedo y lagoas de Carregal y Vixán, en la que se abordaron las acciones desenvueltas en este espacio natural en 2026 y las previsiones para el próximo año..

Díaz elogió el trabajo realizado a lo largo de lo que va de año en el parque natural, poniendo como ejemplo las actividades divulgativas y lúdicas que se desarrollan tanto en el Centro de visitantes como en colegios de la zona y en otros ámbitos de actuación.

Los planes para 2027 se centrarán en seguir conservando e investigando la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio natural.