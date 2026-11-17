Adjudicación de nuevos radares pedagógicos en Ribeira Cedida

Ribeira contará con diez nuevos radares pedagógicos en la vía pública para mejorar la seguridad vial en las calles y la protección de los usuarios más vulnerables. El Concello adjudica el contrato de suministro a Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L. por importe de 23.737,26 euros, IVA incluido.

Estos radares son de carácter informativo y preventivo que muestran en tiempo real la velocidad a la que circulas los vehículos, favoreciendo la autorregulación del comportamiento de los conductores sin finalidad sancionadora. Desde el Concello apuntan que su eficacia ya se evidenció en los colocados en la avenida de A Coruña.

A mayores, al ser equipamientos alimentados con el sol. se trata de una medida que sigue los principios de la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y la reducción de los costes de explotación. El plazo para el suministros de los mismos será de cuatro semanas una vez formalizado el contrato y, posteriormente, será a Administración local quien se encargue de su colocación.