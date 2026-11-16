Ribeira apuesta por la visibilización de diferentes etnias en esta edición del 25-N

Presentación del programa de Ribeira del 25-N Cedida

El 25-N está cada vez más cerca, y el Concello de Ribeira acaba de anunciar el programa para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una serie de acciones que se extienden más allá de esta fecha y que ponen el foco nuevamente en la educación para la consecución de una sociedad más igualitaria, como acuña desde el gobierno.

Presentaron el programa la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, junto a la directora del Centro de Información da Muller (CIM), Loli Crujeiras. Explican que “neste ano abarcamos diferentes tipos de violencias exercidas contra a muller, especialmente a dixital a través da campaña municipal, para sensibilizar á cidadanía sobre determinadas actitudes que son control mediante unha serie de actividades dirixidas, principalmente, aos centros de ensino con propostas adaptadas aos diferentes rangos de idade”.

El acto institucional con lectura de manifiesto se desarrollará el propio día, a las 11:30 horas, en la Praza do Concello, con la participación de la comunidad educativa, entidades locales y Corporación municipal, en caso de lluvia, se trasladará al Auditorio municipal. También impulsan la campaña ‘Desconéctate do control. As violencias machistas tamén son dixitais’, con mujeres de diferentes etnias y edades.

Habrá actividades organizadas tanto por la Diputación como por la Xunta. Para la comunidad educativa, se realizarán actos en IES Leliadoura, IES Número 1 y en Primaria. Por último, a pie de calle, habrá la actividad de sensibilización ‘Detrás dunha mente maltratada’, que centra su mirada en las consecuencias de la violencia física y psicológica en las mujeres maltratadas.