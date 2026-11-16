Uno de los apagones en Palmeira por las obras de la AC-305 Cedida

Palmeira lleva desde la semana pasada sufriendo cortes de luz de forma intermitente. Este fin de semana, los vecinos y vecinas contabilizan dos por lo menos. Las interrupciones son fruto de las obras de humanización de la AC-305, que desde su comienzo, junto con el mal tiempo, han dejado a la población ribeirense de esta parroquia en una situación de alerta ante los cortes imprevistos.

El presidente de la sociedad Hijos de Palmeira, Emilio Pérez, traslada que los palmeirenses, a pesar de la situación, entienden que esta es una situación fruto de las obras, comprenden que el Concello de Ribeira está haciendo lo que puede, y el problema es la forma en la que se están llevando a cabo las actuaciones.

“Hai queixas, pero a maioría non considera que o concello sexa o responsable, se non os da obra que romperon todo o cableado que estaba polo chan. Aínda que arranxen os cables, se despois péganlles tiróns e deixannos ao aire, non hai que facerlle. Logo chove, saltan os diferenciais e voltamos á mesma situación”, explica Pérez.

La Administración local es consciente de esta situación y explican que es algo puntual, consecuencia de las obras de humanización de la vía de Palmeira. Adelantan que hoy mantendrán una reunión con la empresa concesionaria que administra la luz y la que ejecuta dichas obras para intentar encontrar una posible solución que minimice este impacto en el abastecimiento eléctrico.

Veinte días de obras

La entidad cultural palmeirense piensa que el mayor impacto lo está sufriendo la zona norte, en frente a la farmacia, en la que se están realizando las obras de mejora. Saben que es posible que todavía les queden entre 15 y 20 días de este panorama imprevisible, y aunque hay vecinos alterados y cabreados, la gran mayoría son comprensivos con la situación. Destaca que esto se debe a que, en casi todos los casos, tan pronto como se realiza un corte de luz, al cabo de un par de horas, se encargan de repararlo. "É un problema puntual, sabemos que serán uns días".