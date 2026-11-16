‘Madeiras do Mar’ llega a Ribeira para ofrecer una perspectiva ecologista del arte de estampa

Cartel da exposición 'Madeiras do Mar'

La muestra ‘Madeiras do Mar’ de Ruth Beltrán llega a Ribeira a través del programa Outono Cultural. La apertura tendrá lugar el viernes, 20 de noviembre,a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Lustres Rivas. Esta muestra itinerante forma parte de ‘Madeira Zombi’, un proyecto con el que la autora combina fotografía, artesanía y etnografía transfiriendo imágenes a maderas arruinadas y abandonadas para dotarlas de una nueva vida, convergiendo así el relato de la propia instantánea y la del pasado del soporte, De esta forma, la madera vuelve a la vida cargadas de nuevos significados.

“A tradición mariñeira non se constata só no que amosan as fotografías, senón tamén en que tódalas madeiras foron recollidas nas praias e nas rochas. En Ribeira amosaranse medio cento de obras e algunhas das pezas recordan a traxedia do Santa Isabel e o pasado da illa de Sálvora”, explican desde el Concello.

La programación de Outono Cultural continúa hasta principios de diciembre con la celebración de otros eventos como: los conciertos de Santa Icía en Ribeira y Palmeira, el II Ciclo de Contadas de Humor, ‘Murmuraban as miñas veciñas’ de Dani Blanco, y el festival Charity Christmas de Kids&Us.