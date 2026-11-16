Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

‘Madeiras do Mar’ llega a Ribeira para ofrecer una perspectiva ecologista del arte de estampa

Inauguran la muestra de Ruth Beltrán el 20 de noviembre a las 20:00 horas

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
16/11/2026 20:43
Cartel da exposición Madeiras do Mar. Outono Cultural 2026
Cartel da exposición 'Madeiras do Mar'
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La muestra ‘Madeiras do Mar’ de Ruth Beltrán llega a Ribeira a través del programa Outono Cultural. La apertura tendrá lugar el viernes, 20 de noviembre,a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Lustres Rivas. Esta muestra itinerante forma parte de ‘Madeira Zombi’, un proyecto con el que la autora combina fotografía, artesanía y etnografía transfiriendo imágenes a maderas arruinadas y abandonadas para dotarlas de una nueva vida, convergiendo así el relato de la propia instantánea y la del pasado del soporte, De esta forma, la madera vuelve a la vida cargadas de nuevos significados.

“A tradición mariñeira non se constata só no que amosan as fotografías, senón tamén en que tódalas madeiras foron recollidas nas praias e nas rochas. En Ribeira amosaranse medio cento de obras e algunhas das pezas recordan a traxedia do Santa Isabel e o pasado da illa de Sálvora”, explican desde el Concello.

La programación de Outono Cultural continúa hasta principios de diciembre con la celebración de otros eventos como: los conciertos de Santa Icía en Ribeira y Palmeira, el II Ciclo de Contadas de Humor, ‘Murmuraban as miñas veciñas’ de Dani Blanco, y el festival Charity Christmas de Kids&Us.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620