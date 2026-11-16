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Ribeira

La Biblioteca Municipal de Ribeira cierra durante el día de hoy por trabajos de mantenimiento

El servicio de préstamo de libros continuará operativo durante la jornada, en horario de tarde, de 15.30 a 21.30 horas

Paula Gil
Paula Gil
16/11/2026 00:30
Imagen del interior de la biblioteca de Ribeira
Imagen del interior de la biblioteca de Ribeira
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El Concello de Ribeira informa de que la Biblioteca Municipal permanecerá cerrada durante el día de hoy debido a la realización de trabajos de mantenimiento en sus instalaciones

No obstante, el servicio de préstamo de libros continuará operativo durante la jornada, en horario de tarde, de 15.30 a 21.30 horas. 

De este modo, las personas usuarias podrán seguir haciendo uso del servicio de préstamo pese al cierre temporal de la biblioteca por las labores de mantenimiento. 

Desde el Concello recuerdan la importancia de hacer un uso responsable de las instalaciones y se agradece la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias que puedan ocasionar estos trabajos, que tienen como objetivo garantizar el buen estado de la Biblioteca Municipal.

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