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Ribeira

Veinte personas de diferentes países finalizan su curso de introducción a la lengua gallega

Todos los participantes recibieron un certificado acreditativo de veinte horas de formación

Paula Gil
Paula Gil
15/11/2026 20:29
Alumnos del taller trabajando en la pasarela de madera de O Carreiro
Alumnos del taller trabajando en un proyecto dentro de su formación práctica
Cedida
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Una veintena de alumnos y alumnas participaron en la tercera edición del curso de introducción a la lengua y la cultura gallega, organizado por el Servicio de Normalización Lingüística del Concello de Ribeira, con el apoyo de la Xunta de Galicia. 

La formación se desarrolló durante el pasado mes de octubre en la Casa da Xuventude y contó con una duración total de veinte horas

Una vez finalizado el curso, todos los participantes que asistieron regularmente a las clases y superaron la prueba final presencial, recibieron un certificado acreditativo de veinte horas de formación. 

El alumnado procedía de diferentes países, entre ellos Mauritania, Venezuela, Marruecos, Perú y Brasil, reflejando la diversidad de orígenes de las personas que residen en el municipio. 

La iniciativa estuvo dirigida especialmente a personas que tienen contacto con el gallego por primera vez y busca fomentar tanto su aprendizaje como su uso en diferentes ámbitos de la sociedad. 

En este sentido, el Concello continúa promoviendo el conocimiento y la cultura gallega, facilitando la integración y acercando la realidad cultural de Galicia a las personas llegadas de otros países. 

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