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Ribeira

El alumnado de ‘Tahume XI’ refuerza sus conocimientos tecnológicos

Esta formación busca mejorar las posibilidades de desarrollo profesional del alumnado

Paula Gil
Paula Gil
15/11/2026 18:06
Participantes en una de las últimas clases
Participantes en una de las últimas clases
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El alumnado del taller de empleo 'Tahume XI', que se desarrolla en los municipios de Ribeira y Porto do Son, ha finalizado el módulo de alfabetización informática, una formación complementaria a las especialidades de carpintería y forestal que se imparten en este programa.

Las clases de competencias digitales tuvieron lugar en el aula CeMIT y estuvieron orientadas a que los participantes adquieran y refuercen sus conocimientos tecnológicos, facilitando el uso autónomo de diferentes herramientas digitales. 

Esta formación busca mejorar las posibilidades de desarrollo profesional del alumnado, además de proporcionar recursos útiles para desenvolverse con mayor autonomía en la vida cotidiana

El programa 'Tahume XI' incluye también otras acciones formativas complementarias relacionadas con la igualdad, el medio ambiente, la orientación laboral y el autoempleo, con el objetivo de ofrecer una preparación más completa y favorecer la futura inserción laboral de las personas participantes. 

El proyecto echó a andar el pasado mes de junio con un total de veinte personas participantes y desde entonces, ha ido combinando. con todos los alumnos, tanto la formación práctica como la teórica. 

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