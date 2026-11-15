Comisados más de cien kilos de berberecho furtivo en el Parque Natural de Corrubedo

Imagen de los ejemplares intervenidos en el entorno natural de Ribeira Cedida

Agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Conservación de la Naturaleza (Uicon), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, decomisaron un total de 105 kilos de berberecho extraído de forma ilegal en el Parque Natural de Corrubedo, en el municipio de Ribeira.

La intervención permitió identificar a seis personas que estaban realizando labores de extracción de marisco sin la correspondiente autorización dentro de este espacio protegido.

Los hechos se produjeron durante dos operativos contra el furtivismo desarrollados en las madrugadas del 16 y 30 de octubre, aunque la actuación fue dada a conocer este fin de semana por la Xunta de Galicia.

En ambos dispositivos participaron agentes de la Uicon, que contaron también con la colaboración de un guarda de recursos naturales del parque.

Las labores de vigilancia se llevaron a cabo mediante el empleo de visores térmicos, unos dispositivos que permitieron detectar la presencia de los furtivos durante la noche y comprobar cómo extraían ilegalmente los moluscos en el interior del espacio natural.

Una vez descubierta la actividad, los agentes procedieron al decomiso de los 105 kilos de berberecho. Los ejemplares fueron devueltos posteriormente a su hábitat natural, dado que se encontraban en buenas condiciones.

Las seis personas implicadas fueron identificadas y los agentes levantaron la correspondiente acta de denuncia por vulnerar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia, que prohíbe la extracción de recursos naturales en espacios protegidos sin la autorización pertinente.

La actuación se enmarca en el plan operativo anual de la Uicon, una unidad móvil puesta en marcha este año por la Xunta de Galicia y formada por ocho agentes ambientales especializados.

Este equipo tienen competencias en toda la comunidad autónoma y está destinado a intervenir en actuaciones que requieren una especial capacitación técnica y coordinación.

Desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático señalaron que los diferentes dispositivos de vigilancia y lucha contra el furtivismo continuarán desarrollándose en distintos puntos del territorio gallego con el objetivo de detectar y combatir las actividades ilegales que afectan a los diferentes recursos naturales que hay no solo en Ribeira, sino en toda la comarca.