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Ribeira

Ribeira organiza talleres sostenibles de Navidad en nueve parroquias del municipio

Las actividades están dirigidas tanto a adultos como a niños, aunque los menores de diez años deberán acudir acompañados

Paula Gil
Paula Gil
14/11/2026 19:42
Imagen de la presentación de la actividad
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El espíritu navideño llegará a nueve parroquias de Ribeira de la mano de una programación de talleres sostenibles de Navidad, una iniciativa que propone elaborar adornos y elementos decorativos con un enfoque respetuoso con el medio ambiente y pensada para disfrutar en familia.

Las actividades están dirigidas tanto a adultos como a niños, aunque los menores de diez años deberán acudir acompañados. La programación arrancará en Palmeira el veinte de noviembre.

Al día siguiente habrá dos convocatorias: una en la Casa da Cultura de Carreira y otra en el Centro Parroquial de Castiñeiras. Ya en diciembre, los talleres continuarán el día cuatro en el Centro Social de Oleiros. 

El cinco de diciembre habrá otras dos sesiones: en la Casa da Cultura de Olveira y en la de Corrubedo. 

La programación se completará con las actividades de Artes el once de diciembre en el centro recreativo, y las de Ribeira, el día doce, en la Casa da Xuventude. 

Ese mismo día también se celebrará un taller en Aguiño. Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción a través de Whatsapp, en el número 659 647 802, indicando su nombre, dirección, parroquia y un teléfono de contacto. 

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