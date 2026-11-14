Ribeira organiza talleres sostenibles de Navidad en nueve parroquias del municipio

Imagen de la presentación de la actividad Cedida

El espíritu navideño llegará a nueve parroquias de Ribeira de la mano de una programación de talleres sostenibles de Navidad, una iniciativa que propone elaborar adornos y elementos decorativos con un enfoque respetuoso con el medio ambiente y pensada para disfrutar en familia.

Las actividades están dirigidas tanto a adultos como a niños, aunque los menores de diez años deberán acudir acompañados. La programación arrancará en Palmeira el veinte de noviembre.

Al día siguiente habrá dos convocatorias: una en la Casa da Cultura de Carreira y otra en el Centro Parroquial de Castiñeiras. Ya en diciembre, los talleres continuarán el día cuatro en el Centro Social de Oleiros.

El cinco de diciembre habrá otras dos sesiones: en la Casa da Cultura de Olveira y en la de Corrubedo.

La programación se completará con las actividades de Artes el once de diciembre en el centro recreativo, y las de Ribeira, el día doce, en la Casa da Xuventude.

Ese mismo día también se celebrará un taller en Aguiño. Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción a través de Whatsapp, en el número 659 647 802, indicando su nombre, dirección, parroquia y un teléfono de contacto.