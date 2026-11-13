El PSOE de Ribeira propone movilizar 452 viviendas vacías y reclama mejoras en seguridad

Imagen de archivo de un Pleno de Ribeira Cedida

Los socialistas han registrado seis iniciativas para su debate en el próximo Pleno.

Una de las principales medidas planteadas por el PSOE es la puesta en marcha de un plan municipal de alquiler asequible que permita movilizar progresivamente el 10% de las 4.521 viviendas clasificadas como vacías en el municipio.

Esto supondría incorporar alrededor de 452 inmuebles al mercado residencial.

En materia de seguridad ciudadana, proponen habilitar una vía anónima y segura para que los vecinos puedan comunicar la posible existencia de narcopisos o puntos de venta de drogas.

La iniciativa pretende facilitar la colaboración ciudadana sin temor a posibles represalias.

Otra de las actuaciones planteadas afecta a la parroquia de Palmeira, donde los socialistas reclaman ampliar el recorrido provisional del autobús que se ha visto condicionado por las obras de la AC-305.

En concreto, solicita recuperar dos paradas e incorporar otras dos en la zona de Barreiro.

El portavoz municipal socialista, Fran Suárez-Puerta, sostiene que las iniciativas propuestas buscan dar respuesta a las demandas vecinales y reclamar explicaciones al gobierno local sobre su gestión.