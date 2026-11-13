Corrubedo espera reunir a más de 150 aficionados a la pesca deportiva

Imagen de la presentación del evento Cedida

El litoral de Corrubedo volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a la pesca deportiva con la celebración de la sexta edición del Open Internacional de Spinning, una prueba que aspira a reunir a 160 participantes.

El torneo tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, en horario de mañana, con la costa ribeirense como escenario.

El Concello de Ribeira colabora en la organización de esta cita y en esta línea, el concejal de Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes, destacó que el torneo permite seguir poniendo en valor la tradición marinera del municipio a través de una disciplina que cada vez cuenta con más aficionados.

También sostuvo que la actividad ofrece la oportunidad de disfrutar de la costa de forma segura, para lo que se contará con la colaboración del GAEM y de la Policía Local.

Abraldes señaló además que la prueba permitirá identificar algunas de las especies que habitan en este tramo del océano Atlántico entre las que mencionó lubinas, sargos y pintos.

Por su parte, el concejal de Deportes, Álex Vidal, destacó la oportunidad de disfrutar del litoral ribeirense durante el otoño mediante una actividad que contribuirá a dar mayor visibilidad al spinning.