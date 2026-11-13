Aguiño vuelve a quedarse solo con un médico en su centro tras un mes de normalidad

Imagen de una de las concentraciones que se realizaron frente al centro médico Cedida

Aguiño vuelve a tener un solo médico, sin embargo, ante la presión social y las diversas manifestaciones, el Área Sanitaria de Santiago de Compostela y O Barbanza informan que la atención sanitaria en la localidad ribeirense estará “totalmente garantizada”.

Esto podrá ser así gracias a la incorporación de un profesional en prolongación de jornada, que acudirá dos días a la semana.

La Plataforma en Defensa de Sanidade Pública Barbanza lamenta toda esta situación, no solo por el incansable esfuerzo de los vecinos en manifestarse, sino porque este cambio deja obsoleta la moción presentada a principios de mes en el Concello de Ribeira.

“O centro de saúde de Aguiño estivo durante un ano sen cobertura dunha baixa laboral dunha das dúas médicas de familia. Só tras iniciar concentracións houbo coberturas parciais da mesma, que se suspenderon no verán, e no mes de setembro houbo só unha cobertura mínima de unha ou dúas tardes á semana de 3-4 horas, resolvéndose o problema porque a médica finalizou a súa incapacidade temporal, non porque o Sergas atopase unha solución”.

La plataforma le pidió a la Corporación la adopción de acuerdos como “instar á Xunta de Galiza e á Consellaría de Sanidade a cubrir de maneira efectiva e estable a totalidade das prazas vacantes de persoal sanitario e non sanitario dos centros de saúde e Puntos de Atención Continuada de Ribeira, Aguiño, Corrubedo e Palmeira”.

Un problema generalizado Sergas recuerda que la falta de médicos en atención primaria provoca que no haya facultativos disponibles para sustituir las ausencias de los titulares, lo que supone una problemática que afecta al Sistema Nacional de Saúde.

Ante la inacción del Ministerio de Sanidad, trasladan que la Xunta lleva años impulsando medidas que permitan hacer frente a este déficit de profesionales.

Apuntan algunas como ofertar contratos estables, multiplicando las plazas formativas de medicina de familia, realizando convocatorias con y sin oposición, con mejoras retributivas, y, con un nuevo plan específico para atención primaria comunitaria.

Esta última idea supondrá la creación de 640 plazas en toda Galicia de 16 categorías, y el impulso de los equipos multidisciplinares y un sistema de organización de agendas que garanticen disponer de más tiempo clínico para la atención de los pacientes.