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Ribeira

Sentencian a un año y diez meses a una ribeirense por traficar con drogas

Redacción Arousa
12/11/2026 19:42
El juicio fue señalado para hoy, mañana y el viernes en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
El juicio fue señalado en sede de Santiago, de la Audiencia Provincial de A Coruña
Chechu Río
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El juzgado de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago de Compostela, condena a un año y diez meses de prisión a una mujer de Ribeira por delito contra la salud pública en modalidad de tráfico de drogas. Además, deberá abonar una multa de 300 euros. 

Según recoge la sentencia, el 2 de diciembre de ese año, los agentes de la Policía interceptaron a la mujer cuando presuntamente se encontraba vendiendo sustancias estupefacientes en un establecimiento de vending. 

Durante la intervención, le incautaron varios envoltorios que contenían cocaína y heroína. La Audiencia considera acreditados los hechos a partir de la droga incautada y las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento 

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