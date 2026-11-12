Sentencian a un año y diez meses a una ribeirense por traficar con drogas

El juicio fue señalado en sede de Santiago, de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

El juzgado de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago de Compostela, condena a un año y diez meses de prisión a una mujer de Ribeira por delito contra la salud pública en modalidad de tráfico de drogas. Además, deberá abonar una multa de 300 euros.

Según recoge la sentencia, el 2 de diciembre de ese año, los agentes de la Policía interceptaron a la mujer cuando presuntamente se encontraba vendiendo sustancias estupefacientes en un establecimiento de vending.

Durante la intervención, le incautaron varios envoltorios que contenían cocaína y heroína. La Audiencia considera acreditados los hechos a partir de la droga incautada y las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento