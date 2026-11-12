La Xunta y el Concello certifican la cesión de la parcela de San Roque

Firma del convenio de la finca de San Roque Luis Polo

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, firmaron ayer el convenio a través del cual el Concello cede a la Xunta la parcela en la que se construye la futura residencia de mayores de la localidad. Una infraestructura, recordó Ángeles Vázquez, que se impone como un referente para toda la comarca..

El centro, que estará situado en Curuxeiras, junto al parque de San Roque, contará con 120 plazas para personas mayores dependientes. La conselleira agradeció la implicación de la alcaldesa en el impulso de esta actuación y a su afán por encontrar un emplazamiento correcto para un recurso tan demandado. El acto tuvo lugar a las 16:30 horas en el Auditorio municipal.

La residencia de San Roque

El proyecto de residencia para mayores pública en Ribeira se construirá en San Roque. La parcela tiene una superficie de 20.080 metros cuadrados, y como plantea la Administración, estará bien conectada al centro urbano. La nueva localización fue seleccionada como una reacción a las declaraciones de la ministra de Transición Ecolóxica que calificó de “necesario” el endurecimiento de la normativa sobre el riesgo de inundación después de la DANA en Levante. “O que fixo este equipo foi buscar novas parcelas susceptibles de acoller o novo modelo residencial nada máis chegar ao goberno e a que reúne tódolos requisitos é a de San Roque”, apuntó la alcaldesa.

La alcaldesa, María Sampedro, justificó la elección de este terreno alegando en el Pleno ordinario en el que se aprobó la cesión, que “é o que reúne as mellores condicións para materializar o novo modelo residencial, de acordo ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. Dámos máis pasos cara adiante para que a nova residencia sexa unha realidade coa maior celeridade posible”.