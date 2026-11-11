Ribeira descentraliza Santa Icía con un concierto en la iglesia de Palmeira

Presentación de los conciertos de Santa Icía A.Suárez

La descentralización de los conciertos de la patrona de la música, Santa Icía, continúa, este año será en la Igrexa de Palmeira. Esto comenzó el año pasado, desplazando las actuaciones a la de Santa Uxía, y parece que es un tendencia que va a continuar el Concello de Ribeira. Se realizará, como todos los años, el 22 de noviembre, pero anuncian dos conciertos enmarcados en la programación municipal de Outono Cultural con motivo de la celebración. Presentaron el evento la concejala de Cultura, Ana Barreiro; Juan Insua y Juan Pérez, presidente y tesorero de la asociación musical A Misela, uno de los grupos que actúa; y Alexandre Fontán, director de la Coral Polifónica Municipal de Ribeira, el otro protagonista de este evento.

“Un ano máis enxalzamos a Santa Icía cun ciclo de concertos para facer desfrutar á cidadanía da música, nesta ocasión, cun grupo procedente de Noia e unha das nosas corais. Estas sesións forman parte da programación municipal do Outono Cultural coa que queremos seguir difundindo as distintas disciplinas artísticas e na que ten forte protagonismo a música tamén co concerto Anfibia por veces,de Antía Muíño; a función Retrincos, que mesturou música e teatro; e o festival solidario Charity Christmas, de Kids&Us a favor da Fundación Andrea”, en palabras de la edil, que quiso agradecer la colaboración del párroco de Palmeira por posibilitar una de las actuaciones al interior de su templo religioso.

El 21, actuará A Misela en el Auditorio municipal a las 20:00 horas. Vendrán los 15 integrantes, con representación de todas las comarcas, interpretando temas de diferentes épocas. Adelantan algunos como Viento del Norte, Cartegenera y popurrís de Fuxan os Ventos y Los Tamaras, entre otros.

La Coral Polifónica Municipal actuará el 22 en Palmeira tras los actos seculares. Estarán los 26 miembros, y, a mayores, les acompañará una organista, María Dolores Bretal. Comenzarán a las 13:15 horas, con un repertorio desde música medieval de los siglos X y XI hasta la más contemporánea del XX.