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Diario de Arousa

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Ribeira

Ribeira contará con los ballets ‘La bella durmiente’ y ‘El cascanueces’ en el Auditorio

Los alumnos de la Escola Municipal de Ballet participarán en las actuaciones

Redacción Arousa
11/11/2026 20:15
Espectáculos Ballet Clásico Internacional Nadal 2026-2027
Presentación del programa de ballet clásico en Ribeira
Cedida
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El Ballet Clásica Internacional vuelve al Auditorio municipal de Ribeira por segundo año consecutivo. Este año, traen dos espectáculos, El cascanueces, el 6 de enero a las 19:00 horas y la Bella Durmiente, el 8 a las 20:30 horas. Cada uno tiene una duración de dos horas, con un descanso intermedio de 15 minutos. 

“A danza conta, por segundo ano consecutivo, cun importante peso na programación cultural do Nadal ao contar con dous espectáculos de gran excelencia artística. Bailaríns de renome internacional farán desfrutar a grandes e pequenos do seu talento interpretando cos seus movementos, acompañados da música, dous clásicos das datas que se aproximan. Xa o ano pasado contamos con El cascanueces, unha historia propia desta época que fixo as delicias do público e que decidimos repetir e tamén incorporamos La Bella Durmiente. Un ano máis Ribeira pode presumir de estar presente na xira dunha compañía con tantos anos de traxectoria compartindo a beleza do ballet clásico e que conta con distincións como o do Teatro de Rojas”, anuncia Barreiro.

Los alumnos de la Escola Municipal de Ballet participarán en ambas actuaciones. Las entradas estarán a la venta a partir de este viernes, 13 de noviembre a las 9:00 horas

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