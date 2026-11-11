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Ribeira

El BNG lleva al Parlamento el “mal estado” y la “falta de recursos” del puerto de Ribeira

Rosana Pérez critica las medidas de seguridad, con los fallos continuos en las cámaras de vídeo vigilancia

Redacción Arousa
11/11/2026 20:11
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Rosana Pérez en el Parlamento gallego
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El presupuesto asignado y el estado del puerto de Ribeira sale a discusión en el Parlamento gallego. La diputada del BNG por la comarca de O Barbanza, Rosana Pérez reclama mejoras en los servicios, en la seguridad y mantenimiento de los puertos de titularidad autonómica, con un presupuesto detallado y un calendario concreto para garantizar su seguimiento. Denunció el abandono de uno de los principales puestos del Estado y consideró “unha burla” el dinero destinado para

la zona en 2027. Destaca la importancia del puerto de Ribeira, ya que “estamos a falar do porto de baixura máis importante de todo o Estado español, onde teñen base máis de 200 embarcacións de todo tipo, de arrastre, de cerco, de palangre, de artes menores e un porto no que a súa lonxa nin máis nin menos move ao ano máis de 40 millóns de quilos de capturas”.

Pérez recalcó los diversos problemas a los que se enfrentan los trabajadores del puerto por la falta de cuidado. Entre ellos, los baches, en los que “xa non é o primeiro carretillo que emborca a carga”, barandillas rotas en las escaleras que suben del mar, o la falta de alumbrado. Añade que no existe limpieza ni mantenimiento en los pantalanes. “No peirao grande hai depositadas embarcacións que arderon hai xa case dous anos e tamén existen problemas de limpeza, mantemento e pavimentación en todas as estradas do porto”.  La crítica se extiende a los numerosos accidentes y problemas que no fueron captados por las cámaras de vídeo vigilancia porque “non funcionaban”

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