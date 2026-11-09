Ribeira repite con otra edición del festival solidario Kids&Us el domingo 6 de diciembre

Presentación del festival solidario Kids&Us Cedida

El festival solidario Kids&Us programa una cita en Ribeira el domingo 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Auditorio municipal. Será la segunda edición de esta iniciativa que reúne fondos a favor de la Fundación Andrea a través de colaboración con el Concello y la academia homónima de inglés local. Participaron en la presentación el concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño; la directora de la Fundación Andrea, Amaya Castro; y Lorena Romero y Verónica Hermo, directora y coordinadora de la referida academia, respectivamente.

Adelantan que el formato será similar al del año pasado, enmarcándose en la programación municipal de Outono Cultural, previa a la Navidad. Una treintena de niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años se subirán al escenario y serán los protagonistas de la gala, presentando en inglés y en lenguaje de signos. En su anterior edición la gala recaudó 1.000 euros, una cifra que esperan superar este año.

“É alentador ver este tipo de iniciativas que se promoven de xeito altruísta por parte da nosa sociedade e para o Concello de Ribeira é toda unha honra poder colaborar con tan nobre causa na que se combina educación, participación e solidariedade”, comentó el concejal.