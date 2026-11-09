Luis Javier Dieste da el paso a oficial de Ribeira tras casi seis años de agente en la zona

La alcaldesa de Ribeira alaba el trabajo del cuerpo en seguir mejorando para su servicio a

María Sampedro y Luis Javier Dieste Lesente Cedida

La Policía Local de Ribeira contará con un nuevo oficial en sus filas. Luis Javier Dieste Lesente lleva ejerciendo como agente en el municipio desde 2021. El funcionario tras finalizar en el mes de octubre el Curso de Formación de Oficiais de Policía, impartido por la Academia Galega de Seguridade Pública da Xunta de Galicia, ahora vuelve como un oficial a la comisaría ribeirense.

La alcaldesa, María Sampedro, lo recibió esta semana tras su regreso, y encomendó el esfuerzo de los agentes locales para seguir esforzándose y mejorando.

“É unha honra ver como nos nosos axentes continúan a súa formación para mellorar o seu servizo público á sociedade ribeirense velando pola súa seguridade e benestar. Neste caso, incorporamos a un oficial que xa formaba parte do corpo policial como axente”, expresó la alcaldesa.

Actualmente, el cuadro de personal de la Policía Local ribeirense cuenta con un inspector . cuatro oficiales, veintidós policías y doce auxiliares.

La Policía Local de Ribeira recibe este ascenso como otro de los cambios a los que se tendrán que adaptar este año. A finales de octubre, la misma comisaría se despedía de dos de sus integrantes, María José Rial Martínez y José Luis Martínez Chouza, que se jubilaban tras sus largos años de servicio. En esta ocasión, la alcaldesa ribeirense también hizo acto de presencia en su despedida compartida, un esfuerzo para homenajear al cuerpo de seguridad local.