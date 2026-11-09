Las colonias de Ribeira están al límite, “sin presupuesto ni organización”
El Concello envía alimentos a las cuidadoras de Corrubedo para ayudar con la
sobre población
Las colonias felinas en Ribeira se encuentra en una situación complicada ante la falta de fondos y organización necesaria para frenar el aumento de la población de gatos en el municipio. Desde Callejeros Barbanza, Rosa, explica que el presupuesto destinado para esto es insuficiente ya no sólo para hacer frente a las facturas de los veterinarios no hacen más que subir. “Moita xente confunde como funciona a xestión de das colonias, nós axudamos nos casos máis extremos, pero é o Concello quen se ten que facer cargo dos gatos salvaxes que non serven para dalos en adopción. A isto súmase a falta de organización das alimentadoras, xa que moitas non queren rexistrarse ou buscan en nós unha axuda que non podemos dar”, explica la voluntaria de la protectora ribeirense.
El Concello ha destinado este año 9.000 euros para atención veterinaria y esterilización. Esta cantidad no es suficiente, lo comenta la asociación protectora, alimentadoras e incluso el gobierno municipal. “Dende o Concello de Ribeira somos conscientes de que hai que seguir avanzando en materia de benestar animal, o que se debe traducir tamén en partidas económicas para sufragar o que é preciso nesta área”.
Corrubedo es una de las zonas más afectadas, con una población felina en aumento y con falta de recursos para hacerle frente. Sandra, una de las alimentadoras registradas, explica que la situación no podría estar peor. “Recibo amenazas dalgúns veciños do lugar que non os queren aquí. A máis forte foi unha veciña que chegou cunha culler de excrementos animais”. Ante las peticiones de ayuda, desde Bienestar Animal le enviaron comida esta semana para poder cuidar a la colonia pegada a su domicilio, una ayuda que agradece. Sin embargo, ni ellas ni la protectora tienen ahora medios para esterilizar a la zona, con lo que seguirán naciendo camadas y aumentando la población mientras no se tomen medidas.
La falta de interés de la ciudadanía es un factor agravante en la situación, como explican estas dos mujeres. Sandra comenta que uno de los problemas que tuvo con un vecino era que este se quejaba de que los gatos callejeros le habían llenado la casa de pulgas, y le demandaba que hiciera algo al respecto. “Isto é imposible, porque as colonias que nós temos están desparasitadas, é imposible que lle pasara algo así. Se ese é o caso, non foi por culpa dos gatos da zona, iso téñoo claro”, explica esta alimentadora ribeirense.
Rosa también incide en que la forma de ayudar a la población de felinos es organizarse bien las alimentadoras, regristrarse y transmitir los problemas que hay en cada zona para que el Concello se entere. “Co anterior goberno, fixeramos unha reunión á que moitas non asistiron. Teño constancia de persoas que me piden axuda con gatos en diversas zonas do municipio, e sempre lles dou o mesmo consello, rexistrarse e pedir axuda ao Concello”. Incluso en el caso de las personas que sí siguen estos consejos, la ayuda que puede otorgar la administración local es reducida. “As persoas que poden alimentar ás colonias de gatos deben ter o carné que as acredita como tal e dende o Concello de Ribeira destinamos cartos á adquisición de alimentación, se ben tamén contamos coa inestimable colaboración de empresas locais que doan comida para alimentar a esas colonias felinas; uns alimentos que reparten periodicamente persoas voluntarias entre quen saben que son alimentadores, é certo que non chega a cantidade para darlle”, explican desde el Concello.
Una flota totalmente femenina
Desde Callejeros Barbanza explican que la mayoría de voluntarias ya no sólo en la protectora, sino en gestionar colonias a pié de calle son mujeres. Establecen una población femenina de entre 30 y 60 años. “Temos tres homes como voluntarios, pero non son dos que están as 24 horas nesto. Un acompaña á súa muller, outro emprega o contacto cos animais como terapia e hai un terceiro máis implicado, pero somos todo mulleres”, explica la portavoz del grupo de voluntariado. También apunta a que si bien mucha gente joven se interesa por ayudar a los felinos, por lo general abandonan el colectivo por la demanda de trabajo y “a pena que dan os animais” en situaciones de abandono o enfermedades que requieren cuidados.