Cuarenta jóvenes participaron en las diversas actividades de ‘Por fin é finde’ en Ribeira

Clases de pintura en la Casa da Xuventude

El fin de semana en la Casa da Xuventude tuvo un bullicio con las múltiples actividades que se celebraron. Principalmente, la iniciativa ‘Por fin é finde’ apostó por un programa diverso desde competiciones de videojuegos hasta una clase de iniciación de cartas Pokémon. Desde el Concello, apuntan a que cuarenta ribeirenses participaron en dichas actividades. El que más éxito tuvo fue el torneo de partidas del FIFA de PlayStation, con veinte participantes, una actividad que no es única de esta pasada semana.

Una que sí fue exclusiva fue el taller de customización de camisetas, bolsas, gorras y más artículos de tela. La idea era enseñar a los más jóvenes a darle una segunda vida a sus prendas, pensada para los jóvenes de más de doce años.

Diversión con profesionales

La iniciativa ‘Por fin é finde’ viene de la Concellería de Xuventudes, en la que programan actividades todos los sábados de 17:00 a 20:00 horas con temáticas diversas, como formativas o propuestas creativas, siempre bajo la supervisión de profesionales. Otra de las actividades que hubo fue una clase de iniciación de juegos de cartas de Pokémon, en las que enseñaban cómo jugar, y esperan poder generar el suficiente interés para organizar un torneo con premios.

También tuvieron lugar diversas reuniones y asambleas: La de la Comisión Social da Mesa da Infancia e Adolescencia de Ribeira, del Club Natación Ribeira y asamblea de socios y peñas de la Cofradía da Dorna. Además, hubo clases de pintura y un taller audiovisual de la Asociación Alberto Romero.