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Ribeira

Ribeira acoge un seminario de defensa personal femenina organizado por la Diputación

Redacción Arousa
08/11/2026 12:35
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Entrega de diplomas a las participantes del seminario de defensa personal
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La Diputación de A Coruña organizó ayer en el Complexo Deportivo de Fieiteira, en Ribeira, un nuevo seminario intensivo de defensa personal femenina, una iniciativa que busca proporcionar a las mujeres herramientas para mejorar su seguridad, reforzar confianza y aprender a reaccionar ante posibles situaciones de riesgo o agresión. La diputada de Política Social, Mar García Vidal, asistió a la clausura de la actividad y participó en la entrega de diplomas a las asistentes.

El seminario duró tres horas, impartido por especialistas de la Escola de Defensa Persoal HKF, combinando técnicas básicas de autoprotección con formación sobre prevención, gestión del miedo y capacidad de respuesta. Esta actividad forma parte de la quinta edición del programa.

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