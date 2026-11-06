Pruebas recogidas en los registros domiciliarios Cedida

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Ribeira revisaron durante varios meses sobre una casa en zona rural y otra en la zona de Frións en la que acudían diariamente personas para la adquisición de cocaína y heroína. El resultado de varios meses de investigación culminó en la detención de cuatro personas por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Ambos domicilios estaban íntimamente vinculados entre sí, según informan desde la policía, durante las vigilancias efectuadas pudieron constatar que los residentes en una de las viviendas se desplazaban a la otra en Frións con el fin de suministrar sustancias estupefacientes, para su venta y distribución a los consumidores finales.

En una de las viviendas detuvieron a una pareja que distribuía la droga al punto de venta de Frións y a diversos consumidores.

Como resultado de los registros domiciliarios efectuados se incautaron 200 gramos de cocaína, 27 gramos de heroína, armas simuladas, 435 euros, varias balanzas de precisión y útiles para la manipulación y cocinado de la droga, tales como envoltorios plásticos, un cazo y cinco botellas de amoníaco. El revólver incautado portaba seis cartuchos de balines en el tambor.

La operación ha sido tutelada por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 1 de Noya. La operación continúa abierta, trasladan que no se descartan nuevas actuaciones.