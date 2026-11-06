El tejido empresarial de Ribeira cuenta con casi 2.000 entidades

Presentación del ICE 2025 en el Auditorio Municipal de Ribeira A.Suárez

“Los gallegos y gallegas llevamos el minifundismo tan dentro que lo aplicamos a todo, incluso a las asociaciones empresariales”. Así definía el panorama empresarial gallego ayer María Bastida, catedrática de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela al presentar el Informe de Conxuntura Económica (ICE) 2025 en el Auditorio de Ribeira. La acompañaron la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y Roberto Pereiro, presidente del Club Financiero de Santiago. Este es un informe elaborado por el grupo de investigación Praxis de la USC en colaboración con el CFS.

En la presentación, centraron el análisis en Ribeira, apuntando que una de las mayores fortalezas es que la industria representa el 18,7% de las afiliaciones a la Seguridad Social, frente al 13,2% del conjunto de Galicia. Bastida apunta a que, aunque cinco puntos no puedan parecer mucho, para el tamaño del municipio sí es relevante.

El municipio ribeirense cuenta con casi 2.000 empresas, que predominantemente son pequeñas. El 83,5% de ellas tienen entre 0 y 2 asalariados, 1.619 de 1.938, según los datos publicados por el Instituto Gallego de Estadística en 2024. El mar es el motor principal y crea un sistema económico completo, desde la primera venta en la lonja, pasando por la industria de conservas y procesado, servicios de frío, logístico y reparación, hasta llegar a mercados.

El diagnóstico propone aprovechar la especialización marítimas e industrial de Ribeira para desarrollar nuevas actividades y reforzar las capacidades que ya existen. Un punto que destacó la economista fue sobre la necesidad de cooperación entre este microtejido. “Nadie dice que unas empresas se compren unas a otras, no, pero sí hay capacidades críticas que sí se pueden compartir, como el frío, la certificación, la logística, la digitalización, etc.”, explica la catedrática de la USC. .

La pescadilla que se muerde la cola: vivienda para el crecimiento Uno de los puntos, generalizados en España, es el problema de la vivienda a la hora de atraer talento para aumentar como empresas. Bastida destaca que hay formación, pero sin espacios en los que vivir, ese talento no van a venir a trabajar a las empresas locales. También incidió en la falta de suelo para las propias entidades, un punto que Ribeira se asegura con el futuro polígono.

Sampedro manifestó que “quedan cousas por facer para adaptarnos a un horizonte en constante evolución, si, pero é un alivio constatar que imos polo bo camiño. Porque hoxe, máis ca nunca, podemos confirmar que o mar é pasado, presente e tamén garantía de futuro”. Pereira también aprovechó para destacar la importancia de ofrecer conocimiento económico específico de la zona a los municipios.