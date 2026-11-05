Xandre Millet: "Ribeira é o lugar onde comecei a construir o meu camiño"
Tras obter a matrícula de honra nos seus estudos de instrumentos de púa, o ribeirense actuará no Auditorio Nacional de Madrid o próximo 25 de novembro
O músico, compositor e director de orquestra ribeirense Xandre Millet vén de acadar un importante recoñecemento académico ao obter a matrícula de honra nos seus estudos de Instrumentos de Púa no conservatorio ‘Arturo Soria’ de Madrid.
Este resultado recoñece a excelencia do seu traballo académico e supón un hito na súa traxectoria formativa.
Este logro sitúao como o primeiro galego en titularse na especialidade de Instrumentos de Púa, unha formación centrada en elementos como a bandurria, a mandolina e o laúde, cunha longa tradición musical e un importe potencial artístico e interpretativo.
Así, a súa traxectoria dará un novo paso o próximo 25 de novembro.
Que supón para vostede converterse no primeiro galego en titularse na especialidade de Instrumentos de Púa?
Supón moito máis do que pode parecer nun primeiro momento. Eu nacín e medrei en Aguiño, nun lugar onde os instrumentos de púa formaron parte da miña vida dende ben pequeno. Por iso, converterme no primeiro galego en obter esta titulación ten tamén un significado especial, porque sinto que detrás de este paso hai unha historia. E, por suposto, tamén o vivo cunha enorme ilusión polo que pode significar de cara ao futuro.
Como recibiu a noticia de que obtivera matrícula de honra?
Con moita emoción e, sinceramente, cunha enorme satisfacción, porque a distinción que se coñece como Premio de Fin de Grao non é algo que se conceda automáticamente. Detrás deste recoñecemento hai moito traballo, preparación e tamén moita responsabilidade. Pero, máis alá do propio premio, para min o máis importante é todo o camiño percorrido.
Que foi o máis esixente deste proceso formativo no Conservatorio Arturo Soria?
Probablemente, o máis esixente foi compaxinar unha formación tan intensa coa miña actividade profesional e cos diferentes proxectos musicais nos que estou implicado. Foi un camiño duro, pero enormemente enriquecedor.
Por que decidiu especializarse en instrumentos de púa?
Dende ben pequeno os instrumentos de púa forman parte da miña vida. Medrei rodeado deles e lembro con moitísimo cariño as horas tocando na casa. Co paso dos anos, aquel interese que sentía de pequeno foi medrando e transformándose nunha auténtica paixón.
Cre que instrumentos como a bandurria ou a mandolina seguen sendo grandes descoñecidos para boa parte do público?
Sí, creo que aínda existe bastante descoñecemento e, precisamente por iso, considero importante a divulgación.
O 25 de novembro actuará como solista no Auditorio Nacional de Música de Madrid. Que significa para vostede subir a un escenario desa relevancia?
É, sen dúbida, un dos momentos máis importantes da miña traxectoria ata o momento. É un escenario de referencia e poder actuar alí como solista supón unha enorme responsabilidade, pero tamén unha oportunidade extraordinaria. Vou vivir ese momento con moita ilusión e coa vontade de desfrutalo.
Que repertorio vai interpretar e porque escolleu esa peza?
Interpretarei a obra ‘La Mariposa: Leyenda y Capricho’, de Félix de Santos. Escollina porque supuxo un auténtico reto para min á hora de preparala e montala. Creo que é tamén unha peza perfecta para poñer en valor e mostrar ao público as enormes posibilidades da bandurria.
Como está preparando unha actuación destas características?
A preparación require moito traballo e, sobre todo, constancia. Intento abordar cada obra desde diferentes perspectivas: á técnica, a interpretación, a análise musical e tamén, a comunicación co público.
Ata que punto Ribeira e Galicia están presentes na súa maneira de entender a música?
Están moi presentes. Ribeira é o lugar onde comecei a construir o meu camiño e Galicia forma parte inevitable da miña identidade cultural e persoal. A maioría das miñas obras están vinculadas, dun xeito ou doutro, ás miñas raíces.
Que supón para vostede poder levar o nome de Ribeira a un escenario como o Auditorio Nacional?
É un enorme orgullo. Para min, Aguiño e Ribeira son o inicio de todo. É o lugar de onde veño, pero tamén, dalgunha maneira, o lugar cara ao que quero ir. Por iso, poder subir a un escenario como o Auditorio Nacional levando comigo o nome de Ribeira ten un significado moi especial.
Despois desta actuación, cal é o seguinte obxectivo que se marca na súa carreira?
Creo que o máis importante é seguir medrando. Levo máis dun ano traballando na creación completa dun musical orixinal. Pero, por suposto, seguirei formándome e ampliando os meus coñecementos, porque considero que un músico nunca debe deixar de aprender.