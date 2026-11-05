Ribeira se prepara para celebrar una nueva edición del Magosto Popular del BNG

El Dúo Keima pondrá el broche musical a la jornada Cedida

Ribeira celebrará este viernes una nueva edición del Magosto Popular organizado por el BNG.

La cita tendrá lugar en la Praza do Concello a partir de las 19.00 horas y ofrecerá una programación dirigida a todos los públicos, con actividades para disfrutar de una tarde-noche de tradición, música y convivencia.

La jornada arrancará a las 19.00 horas con la música de DJ Jalaiko y diferentes juegos populares, en los que podrán participar tanto los más pequeños como los mayores.

A las 20.00 horas comenzará el reparto gratuito de castañas, que estará acompañado de una breve intervención del exalcalde y portavoz municipal, Luís Pérez Barral.

La celebración continuará a las 21.30 horas con la tradicional queimada popular y su correspondiente conjuro, que correrá a cargo de Nando Llon.

Finalmente, a las 22.00 horas, el Dúo Keima pondrá el broche musical a la jornada.