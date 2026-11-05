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Ribeira

Ribeira recibirá esta semana la unidad móvil para fomentar las donaciones de sangre

Atenderá al público en horario de mañana, de 10.15 a 14.00 horas, y de tarde, de 16.15 a 21.00 horas

Paula Gil
Paula Gil
05/11/2026 16:13
El vehículo se instalará junto a la residencia de mayores
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La unidad móvil de donación de sangre estará en Ribeira, este viernes, 6 de noviembre, para facilitar la participación de los vecinos en esta iniciativa solidaria. 

Se instalará junto a la residencia de mayores y atenderá al público en horario de mañana, de 10.15 a 14.00 horas, y de tarde, de 16.15 a 21.00 horas. 

Además, la campaña continúa el sábado con una nueva jornada de donación en horario de 10.15 a 14.30 horas

Desde la organización recuerdan la importancia de donar sangre para garantizar las reservas necesarias y poder atender las necesidades de los pacientes. 

Una oportunidad para colaborar con un gesto sencillo que puede salvar vidas. 

Asimismo, se recuerda que la donación de sangre es un proceso seguro y que requiere de la colaboración constante de la ciudadanía. 

Es por esto que cada aportación resulta fundamental para disponer de los componentes sanguíneos necesarios en intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y situaciones de emergencia.

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