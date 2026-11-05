Ribeira impulsa una nueva edición de su Programa Integrado de Empleo para cien desempleados

Carmen Pérez, concejala de Promoción Económica e Emprego en Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira pondrá en marcha por cuarto año consecutivo su Programa Integrado de Empleo, una iniciativa destinada a mejorar las oportunidades laborales de las personas desempleadas mediante acciones de orientación, formación e intermediación laboral.

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia ha aprobado una nueva edición de este programa, que contará con financiación autonómica y fondos finalistas del Servicio Público de Empleo Estatal.

La iniciativa estará dirigida a un total de 100 personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo y residentes en los municipios de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Porto do Son.

El programa se desarrollará durante doce meses, desde octubre de 2026 hasta octubre de 2027, y establece un compromiso de inserción laboral del 45 %.

Además, las personas participantes recibirán una beca de 10 euros por cada día de asistencia, tanto en las actividades presenciales como en las realizadas en línea.

Medidas para facilitar la conciliación

El programa incorporará diferentes medidas de conciliación para adaptar su desarrollo a las circunstancias personales y familiares de los participantes.

Entre ellas figuran la flexibilización de horarios y medios, combinando la orientación presencial con la telefónica y procurando adecuar las actividades a las necesidades de cada persona.

La formación se impartirá preferentemente en horario de mañana, a ser posible coincidiendo con el horario escolar, y durante los períodos lectivos, con el objetivo de facilitar la asistencia y la participación.

Formación en diferentes sectores profesionales

Entre las especialidades formativas previstas figuran los fundamentos básicos de cocina, limpieza e higienización, seguridad informática y firma digital, venta en pescadería, frutería, carnicería y charcutería, ofimática, organización de almacenes, utilización de recursos digitales en el ámbito laboral, manejo de carretillas elevadoras, caja y reposición y manipulación de alimentos, entre otras.

Con esta nueva edición, el Concello de Ribeira dará continuidad a un programa que busca mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas de la comarca y favorecer su incorporación al mercado de trabajo.

Las personas interesadas en obtener más información pueden enviar un mensaje o llamar al teléfono 669 150 809.