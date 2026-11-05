Ribeira acoge una actuación de Antía Muíño en el programa cultural ‘Outono das Artes’

Barreiro presenta las primeras actuaciones en Ribeira de ‘Outono das artes’ Cedida

Ribeira acogerá dos propuestas culturales dentro de ‘Outono das Artes’ de la Diputación de A Coruña en el Auditorio municipal. La programación consta de dos citas culturales, una de teatro y un concierto, para este mes de noviembre.

El domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas tendrá lugar la actuación ‘Retrincos’, en la que la Banda da Escola de Música de Rianxo y Teatro Airiños unen su música en directo y la dramatización para revisitar la obra de Castelao desde una perspectiva escénica y musical. En consecuencia, se combinan la interpretación teatral de varios cuentos de la obra homónima con la ejecución de la obra compuesta por David Fiuza.

El 14 de noviembre, Antía Muíño actúa a las 20:00 horas con su nuevo disco Anfibia por veces. Su propuesta transita con naturalidad entre la canción de autora, el jazz-pop y la tradición oral. La acompañarán en el escenario Miguel Arribas, Ton Risco y Yudit Almeida.

“O outono é unha época na que seguimos desfrutando da cultura con accións pensadas para desenvolverse en espazos pechados. Desvelaremos o programa completo en vindeiras datas, pero no que, podo adiantar, a música ten un papel clave”, explica la concejala de Cultura, Ana Barreiro.