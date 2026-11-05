Los Patrones de mi Hermana: “Siempre fuimos al margen de las tendencias, somos atemporales”

Las hermanas en su estudio en Ribeira Cedida

Las hermanas Mónica y Araceli Filgueira son el talento detrás de la cuenta Los Patrones de mi Hermana, que tienen más de 7 mil seguidores en Facebook, 13 mil en YouTube, 36 mil en TikTok y 100 mil en Instagram. Las ribeirenses publican en sus cuentas trucos y tutoriales de costura, una actividad paralela para su principal pasión: el patronaje. Desde 2021, se dedican a dar cursos online de patronaje, en los que enseñan a trazar prendas desde cero y saber como adaptarlas a las medidas de cada uno, todo en un entorno virtual, sin horarios.

Las hermanas Filgueira comenzaron en el mundo hace muchos años, con su marca Arimoka, que llevaron durante doce años. Su línea de moda consistía principalmente en vestidos de fiesta, que han lucido personalidades como Paula Echevarría, Nuria Fergó, Cristina Castaño, Berta Collado o Cristina Pedroche, entre otras. De entre sus creaciones, destaca el modelo Álex, un mono que lo puso Alexandra Pereira, que más tarde también se adaptó a formato vestido; uno de sus modelos más famosos. “Es un diseño que no sólo llamó la atención, sino que además sentaba bien universalmente”.

Alexandra Pereira con el modelo Álex Cedida

“En el año 2021 estuvimos con las dos cosas a la vez, pero vimos que no era viable. La academia de patronaje requería mucho tiempo, queríamos dar un cambio en nuestro enfoque profesional”, explican. Los cursos nacieron para dar respuesta a un hueco en el mercado, mucha gente que sí sabía coser, pero que no tenían ni idea de cómo crear un patrón. Las diseñadoras siguen residiendo en Ribeira, desde donde gestionan toda esta operación. “Un buen patrón hace que la prenda se adapte a tu cuerpo, es muy importante. Claro que puedes adaptar ropa comprada, pero nunca te va a sentar igual que algo hecho a tú medida”. En estos años de experiencia, han descubierto que este es el muro que suele bloquear a la mayoría de alumnos autodidactas.

“Le dimos la vuelta al patronaje”. Las ribeirenses llevan mucho tiempo dedicándose a hacer sus propios diseños, y han desarrollado un método propio fácil. En sus cursos tratan todo tipo de prendas y cuerpos. Explican que en sus redes sociales sí que pecan de hacer muchos vestidos, pero principalmente “es lo más sencillo que parece más complejo si no entiendes del tema”.

Consideran que conocer de patrones también es aprender de uno mismo, de las cosas que mejor quedan en unos cuerpos u otros. “Nosotras jamás le diríamos a nadie qué poner, pero siempre explicamos que las tendencias no son una biblia a seguir. Aprender qué cortes te favorecen más, o simplemente con qué prendas estás más cómoda. Nosotras siempre fuimos al margen de las tendencias, somos atemporales”.

Si bien no tienen mucho contacto con sus alumnos y alumnas, ya que son clases gravadas, gracias a sus veinticinco años de experiencia, apuntan que lo más complicado de este arte es poner las medidas de forma correcta en el patrón. Aunque esta falta de contacto no parece molestarles, ya que consideran que el material debe de estar claro y ser bueno si la gente sigue recurriendo a él y tienen pocas tutorías con los participantes.

Nuevos cursos

Los Patrones de mi Hermana se preparan para lanzar ahora un nuevo curso: el de faldas. Además, entre sus acciones de diversificación, también lanzarán un ebook de iniciación de patronaje. “Queremos ofrecerle a los interesados el material didáctico en todos los medios posibles, así, si quieres tirarse a la piscina y aprender de patronaje, tienen varias formas de hacerlo”.