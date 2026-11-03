La Xunta adapta la ampliación del polígono a las necesidades de los empresarios
Lorenzana confirma, ahora de forma definitiva, que las licitaciones del espacio industrial se harán a final de año
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, Diego Toja, gerente de Xestur, Isaac Rosón, secretario general de Industria y Desarrollo energético, y Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, se reunieron ayer para dar a conocer el esperado y gran proyecto del municipio: el nuevo polígono industrial. La Xunta anuncia que definitivamente a finales de año saldrán a licitación las obras del espacio. Lorenzana explicó que ya se adjudicó la actualización del proyecto de urbanización para que “esté adaptado á realidade física do terreo, e aos criterios técnicos e económicos que rexerán a posterior licitación das obras; e facilitar ademais, unha coordinación maior entre a redacción do proxecto, a contratación e execución das obras”.
Esta información se compartió también con los empresarios de la asociación ribeirense con una reunión para trasladarles el tamaño de las parcelas, para irlas adaptando a las necesidades reales a los nuevos emplazamientos industriales. Informan que es una de las actuaciones incluidas en los 4,2 millones de metros cuadrados que están ahora mismo a tramitar, urbanizar y ejecutar la Xunta en la provincia de A Coruña. Lorenzana además añade que “o compromiso de Rueda é que en 2030 teñamos 12 millóns de metros cadrados de chan público en toda Galiza, polo tanto, o maior crecemento que ten feito a xestión dende os anos 80”. Destaca que Ribeira forma parte de esa ampliación por la cantidad de proyectos industriales que hay en la zona.
La alcaldesa comenta que agradece el trabajo de a Xunta, que se ”poidan escoitar as demandas dos nosos empresarios e poidamos pasar dunha vez por todas do papel ao terreo. Como xa imos ter enribada mesa este compromiso cos plazos de licitación, que é moi importante, unha forma de acabar co bo pé este ano. Adianto que o 2027 chegará con moitas outras novas e de proxectos de mellora e crecemento para o noso municipio”.
El 90% de los empresarios de la asociación se mostraron contentos con los avances
Francisco Martínez traslada que el 90% de los presentes en la reunión se mostraron contentos con los avances presentados. “Hai que darlles as gracias ao novo executivo local, xa que é por eles que está sendo unha realidade o novo polígono”, explicó. Martínez, que formó parte de la quedada sobre las parcelas, apunta que lo que más destaca es la buena coordinación entre la asociación, Concello y Xunta. “Coa Xunta de Galicia sempre mantivemos conversacións e achegábannos o seu apoio para sacalo proxecto adiante. Consideramos que o anterior goberno non se implicou coma a nós nos houbera gustado para sacalo antes. Cun ano de atraso, polo menos agora si que é se vai a construir”.
Prevén que para Ribeira este nuevo espacio será muy positivo, no solo para las empresas, si no para toda la ciudadanía: para comercio, hostelería, etc. A asociación piensa que ayudará a crecer al municipio. Trasladan que la previsión de la Xunta es que el polígono esté listo para el segundo trimestre, aunque la asociación pretende agilizar el proyecto lo máximo posible.
Polígono en Pedras Vermellas
El polígono, que estará localizado en la zona de Pedras Vermellas, tendrá una superficie de 260.000 metros cuadrados, así lo indicaba a Xunta en su anterior anuncio de septiembre. Tiene como objetivo poder dar respuesta a la creciente demanda de espacio por parte de diferentes empresas para implantarse en este municipio barbanzano.
Después de doce años de trámites por fin hay una fecha fija para el espacio, el gerente de la sociedad de Xestión do Solo de Galicia (Xestur) –entidad que gestionará la contratación, financiación y ejecución de la futura estructura– supervisó el inicio de los trabajos en el propio terreno. Ayer, en la reunión, se presentó el trabajo resultante de los trámites realizados, que permitieron ofrecer planos de las parcelas a los empresarios.
Los primeros trámites para conseguir que Ribeira contase con un nuevo polígono industrial se remontan al año 2014, momento en el que desde el sector se le trasladó al Concello la necesidad de contar con más suelo industrial para atraer a nuevas empresas hasta la localidad y así aumentar la estructura productiva de Ribeira.