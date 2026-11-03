La Cofradía da Dorna y Portos de Galicia llegan a un acuerdo: se moverán de local a mediados de mes

Reunión de la Cofradía da Dorna al principio de semana

La Asociación Cultural Cofradía da Dorna y Portos de Galicia llegan a un acuerdo en la reunión organizada ayer. Después de varios días de movimiento entre estas organizaciones, Juan Sanmartín, director de Portos de Galicia, junto a técnicos y guardamuelles, María Sampedro, la alcaldesa de Ribeira, Fernando Abraldes, concejal de mar, Álex Nespereira, presidente da cofradía da Dorna, Sonia Gude, vicepresidenta y el tesorero de la asociación, se reunieron para buscar soluciones.

Parece que finalmente, la cofradía se trasladará al local cedido por Portos a mediados de mes, a cambio de que la institución realice ciertas acciones para adaptar correctamente el espacio. A mayores, en cuanto a la deuda, el director de Portos extendió un justificante que notificaba la cancelación de la anterior deuda, 17.000 euros, por la corregida, 2.000.

“Había presa de que nos foramos do local con celeridade. Nós en todo momento estabamos dispostos a marchar, o noso obxetivo non era entorper a labor de terceiros, como poden ser os redeiros que teñen esta concesión. Non procuramos dilatar máis a cuestión, pero somo un grupo de persoas con traballos e vidas, e precisamos tempo para poder mover todo do local”, explica Gude.

Durante estos días, Portos llevará a cabo una serie de actuaciones menores, arreglando los problemas de agua y luz que presenta la futura sede. La asociación se comprometió en este acto a trasladarse a los nuevos locales el 15 de este mes, permitiendo así la entrada definitiva del nuevo concesionario de la nave de redes.

La cofradía trasladan que están contentos con los resultados, y esperan que lo hablado “se traduza en feitos”. No quieren que tras todo esto, se retorne a otra temporada de “silencio administrativo”, explica Gude.