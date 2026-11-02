Portos de Galicia rectifica que la cifra que debe la Cofradía de A Dorna es de 2.000 euros

Festa de A Dorna en Ribeira este año Cedida

La Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna convocó ayer una rueda de prensa en la que anunciaban una "situación de afogo administrativo" por parte del Concello de Ribeira y Portos de Galicia. Según expresó el PSdeG local, Portos le reclama a la asociación cerca de 17.000 euros por 40 días de ocupación, algo que no corresponde con el uso efectivo del espacio. Portos responde que esta cifra es incorrecta, "se trata de la liquidación por ocupación de espacio durante las fiestas. Por error se facturó una ocupación de un mes más de lo que correspondía y de ahí derivaba esa cifra, que ellos reclamaron y se corrigió", apuntan. Trasladan que la facturación final es de 2.000 euros.

La cofradía convocó dicha reunión para los miembros de la comunidad dorneira sobre la situación actual del colectivo, en la que todos los miembros decidieron mantener un frente unido y "seguir adelante". Además de dicha deuda, la organización se enfrenta a un desalojo de su local. Portos explica que estos espacios, en el interior de la antigua lonja, se cedieron durante el tiempo en que el Concello de Ribeira gestionaba el inmueble. Una vez que Portos de Galicia construyó y puso en servicio una nueva lonja, el Concello dejó de ser titular de la vieja, explican.

La institución tramitó una concesión del edificio para impulsar la actividad en las instalaciones. "Al pasar el edificio a estar explotado por un tercero, se indicó a la Dorna que debían desalojar el espacio que ocupaban en él y se les reubicó en otros dos departamentos, que además se reformaron para dar respuesta a sus necesidades. A día de hoy siguen sin realizar el cambio de ubicación. Además han solicitado la bonificación del 90% sobre la tasa de ocupación de estos departamentos, bonificación que Portos de Galicia está tramitando".

Fran Suárez-Puerta del partido socialista pide que el Concello actúe y reclaman "soluciones reais". Critican el abandono de la cofradía por parte del gobierno ribeirense, el actual y los anteriores, apuntando que "gobernar é evitar os problemas, non solucionar os que un mesmo provoca". Traslada su apoyo a la asociación de fiestas, "sei polo que están pasando, porque a min tamén me fixeron o mesmo. Coñezo o desgaste de ter que defenderse cando o único que se pretende é sacar adiante un proxecto. Toda a directiva ten o meu apoio persoal".

Habrá ampliación del tema.