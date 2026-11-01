Ribeira invierte más de 140.000 euros en el mercado municipal

La mejora de la terraza está pensada para que en verano funcione a pleno rendimiento Cedida

El mercado municipal de Ribeira ya está dotado con mejores prestaciones después de que se actuase en la terraza del espacio y además, se haya puesto también el foco en la climatización de toda la infraestructura.

La inversión total de estas dos intervenciones es de 142.572,41 euros, financiados en parte con una subvención de la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia.

La administración local, por su parte, efectuó la retirada de la tarima existente y colocó un nuevo suelo técnico exterior impermeable, además del acondicionamiento de las paredes y bancos de madera. Las obras corrieron a cargo de Serdeco Contratas, S.L. por un importe de 36.094,30 euros, IVA incluido.

Actualmente también se acometen trabajos de mantenimiento y reposición de los equipos con el objetivo de asegurar un correcto servicio de climatización del edificio, sin modificar la configuración general de la instalación existente.

Según informa el Concello, estas tareas concluirán en los próximos días y están siendo desempeñadas por Montaxes Eléctricas Noroeste S.L. por 106.478,11 euros, con impuestos incluidos.

"Seguimos traballando para que os praceiros e clientes gocen dunhas mellores prestacións nesta praza de abastos que, meses atrás, recibiu o selo de Mercado Excelente. A mellora da terraza está pensada de cara o verán para funcionar xa a pleno rendemento, mentres que a optimización da climatización xa se poderá desfrutar nesta época. A maiores, nos pasados meses tomamos medidas na iluminación perimetral e das escaleiras, así como o pintado da fachada; todo isto tamén enmarcado na subvención da Xunta", tal y como apunta el concelleiro de Mercados, Vicente Mariño.