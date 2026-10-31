Ribeira licita por 55.000 euros la instalación de su poblado navideño

Imagen de archivo de alumbrado navideño de Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira ha sacado a licitación el contrato para la suministración, instalación y funcionamiento del poblado navideño, una actuación destinada a configurar la oferta de ocio y ambientación del municipio durante las próximas fiestas.

El proyecto contempla diferentes prestaciones relacionadas con la puesta en funcionamiento de este espacio navideño. Entre ellas figuran el montaje e instalación de estructuras prefabricadas, el suministro de material de iluminación y sistemas de alumbrado, así como servicios de animación infantil y seguridad.

La puesta en marcha del poblado permitirá disponer de un espacio específico en el que concentrar parte de la actividad festiva y contribuir a generar ambiente durante las navidades.

La iniciativa pretende además reforzar el atractivo del municipio en unas fechas especialmente importantes para el comercio y la hostelería, favoreciendo mayor presencia de público en las calles y creando un punto de encuentro para vecinos de diferentes edades.

La contratación se tramita mediante un procedimiento abierto y ordinario, por lo que las empresas que cumplan los requisitos establecidos en los pliegos podrán concurrir al proceso.

Una vez finalice el plazo de presentación de ofertas, el procedimiento continuará con la valoración de las propuestas antes de la adjudicación definitiva del contrato.

Presentación de ofertas

Las compañías interesadas disponen hasta el próximo 16 de noviembre para presentar sus propuestas.

La tramitación se realizará de forma electrónica a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX).

El procedimiento, publicado ayer, cuenta con un presupuesto base de 55.425,04 euros, IVA incluido. Por su parte, el valor estimado del contrato asciende a 99.089,92 euros, sin IVA.

El expediente puede consultarse en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, donde también están disponibles los pliegos administrativos y técnicos que regulan la contratación.

Con esta licitación, el Concello de Ribeira avanza en la preparación de su programación navideña, apostando por un espacio que combinará ambientación, iluminación y todo tipo de actividades.