La reparación de la pasarela de O Carreiro concluirá "en vindeiras datas"

Alumnos del proyecto trabajando en la pasarela de madera de O Carreiro Cedida

El alumnado del taller de empleo 'Tahume XI' sigue formándose en el ámbito forestal y de carpintería mientras aplican sus conocimientos en varios puntos de Ribeira y Porto do Son.

En la especialidad de carpintería avanzan en la reparación de la pasarela de madera de O Carreiro, en la parroquia de Aguiño. Esta intervención estará completada en "vindeiras datas" para el disfrute por parte de los vecinos.

En cuanto a la materia de forestal están investigando la técnica del resinado en los montes de Baroña, donde ya llevan varias semanas aprendiendo y poniendo en práctica técnicas tradicionales vinculadas a la gestión y al aprovechamiento de los recursos forestales. Todo ello con la colaboración de la comunidad de montes del lugar.

Con relación a todo, la concelleira de Promoción Económica, Carmen Pérez, declara que "as persoas participantes neste obradoiro de emprego continúa formándose para mellorar as súas opcións de empregabilidade en dous nichos de mercado que demandan traballadores. Os coñecementos adquiridos nas clases lévanse á práctica en espazos públicos, polo que ten un impacto positivo no conxunto da sociedade".

Formación teórica y práctica

Este programa echó a andar el pasado mes de junio con un total de 20 personas participantes y combina formación teórica y práctica.

El objetivo es la mejora de empleo de los vecinos de Ribeira y Porto do Son, donde el alumnado recibe formación en el ámbito profesional de forestal y de producción de carpintería.

A mayores de la formación específica mencionada, los integrantes del proyecto también reciben formación en competencias digitales, igualdad, medio ambiente, orientación laboral o autoempleo, entre otras.