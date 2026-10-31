La carretera de Palmeira permanecerá cortada al tráfico entre el cementerio y A Ponte desde el 2 de noviembre

Las restricciones se prolongarán hasta la segunda quincena de noviembre Cedida

La circulación por la AC-305 a su paso por Palmeira sufrirá importantes cambios a partir de mañana, debido al avance de las obras de humanización que se están ejecutando en este tramo.

El Concello de Ribeira ha anunciado el cierre al tráfico de la carretera entre las inmediaciones del cementerio y el lugar de A Ponte, una restricción que se prolongará, según las previsiones municipales, hasta la segunda quincena de noviembre, cuando está previsto que concluyan los trabajos.

El cierre tendrá especial incidencia en las comunicaciones entre Ribeira y A Pobra.

El Concello establece que los vehículos pesados deberán circular obligatoriamente por la autovía del Barbanza (AG-11), una alternativa que también recomienda a los conductores de turismos para evitar problemas de circulación en el entorno de las obras.

La intervención forma parte del proyecto de humanización de la travesía de Palmeira, con el que se pretende mejorar este espacio urbano y las condiciones de movilidad en uno de los principales ejes de comunicación de la localidad.

Los trabajos obligarán ahora a interrumpir temporalmente el paso por la Rúa do Vilar, por lo que tanto los desplazamientos entre municipios como los accesos al propio núcleo tendrán que adaptarse a los recorridos alternativos establecidos.

Desvíos temporales

Para los desplazamientos entre Ribeira y A Pobra do Caramiñal, el itinerario alternativo discurrirá por el lugar de Lombas-Sampedro y la Rúa do Barreiro.

Por su parte, quienes necesiten acceder al centro de la parroquia ribeirense deberán hacerlo a través de la zona de Riazor y la Rúa Doutor Torres.

La reorganización del tráfico también supondrá cambios en el estacionamiento y en el sentido de la circulación de algunas calles.

Con el objetivo de facilitar el paso de los vehículos y evitar retenciones, estará prohibido aparcar en ambos márgenes de las calles Barreiro y Doutor Torres.

Esta última quedará habilitada, además, para circular en doble sentido durante el periodo que duren las restricciones. Las modificaciones afectarán igualmente al transporte público.

Las personas usuarias deberán desplazarse hasta las paradas centrales de Ribeira o A Pobra do Caramiñal para utilizar el servicio, teniendo en cuenta que las condiciones habituales de circulación en el tramo afectado quedarán alteradas mientras se desarrollen las obras.

El Concello sitúa en la segunda quincena de noviembre la finalización prevista de esta intervención, momento en el que, si se cumplen los plazos, podrá recuperarse la circulación habitual por este tramo de la AC-305.

Hasta entonces, se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y prestar atención a la señalización de los itinerarios alternativos.

El corte supondrá, por tanto, una alteración importante de la movilidad habitual en Palmeira durante buena parte del mes de noviembre, especialmente en las horas de mayor intensidad de tráfico y en los desplazamientos diarios hacia Ribeira y A Pobra.

Desde el Concello insisten en la conveniencia de utilizar los itinerarios alternativos. La medida busca también garantizar la seguridad tanto de los trabajadores que participan en la ejecución de la obra como de peatones y residentes.