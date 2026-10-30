Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira suma un segundo punto limpio móvil en el centro urbano

La plaza de España es el primer emplazamiento escogido para su puesta en marcha

Paula Gil
Paula Gil
30/10/2026 20:04
Sampedro junto al nuevo punto limpio móvil de Ribeira
Sampedro junto al nuevo punto limpio móvil de Ribeira
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello incorpora un segundo punto limpio móvil para facilitar la recogida selectiva de residuos domésticos y acercar el reciclaje a los vecinos del centro. 

Este nuevo dispositivo complementa el servicio itinerante que ya recorre las parroquias del municipio y se instalará por periodos en diferentes espacios urbanos

Cuenta con un sistema modular dividido en ocho fracciones para facilitar la correcta clasificación y recogida de pequeños residuos domésticos que no deben depositarse en los contenedores convencionales. 

La plaza de España es el primer emplazamiento escogido para su puesta en marcha. La alcaldesa, María Sampedro, destacó el compromiso del gobierno local con la protección medioambiental y recordó las diferentes actuaciones desarrolladas en este ámbito. 

La regidora también incidió en la necesidad de ampliar los servicios municipales para avanzar en la separación de residuos y mejorar los índices de reciclaje. 

“Agora incorporamos un segundo punto limpo móbil que facilitará que os veciños da cidade poidan desbotar de xeito adecuado aqueles pequenos aparellos que todos temos na casa", indicó Sampedro durante la presentación del nuevo punto limpio móvil. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620