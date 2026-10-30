Ribeira suma un segundo punto limpio móvil en el centro urbano

Sampedro junto al nuevo punto limpio móvil de Ribeira Cedida

El Concello incorpora un segundo punto limpio móvil para facilitar la recogida selectiva de residuos domésticos y acercar el reciclaje a los vecinos del centro.

Este nuevo dispositivo complementa el servicio itinerante que ya recorre las parroquias del municipio y se instalará por periodos en diferentes espacios urbanos.

Cuenta con un sistema modular dividido en ocho fracciones para facilitar la correcta clasificación y recogida de pequeños residuos domésticos que no deben depositarse en los contenedores convencionales.

La plaza de España es el primer emplazamiento escogido para su puesta en marcha. La alcaldesa, María Sampedro, destacó el compromiso del gobierno local con la protección medioambiental y recordó las diferentes actuaciones desarrolladas en este ámbito.

La regidora también incidió en la necesidad de ampliar los servicios municipales para avanzar en la separación de residuos y mejorar los índices de reciclaje.

“Agora incorporamos un segundo punto limpo móbil que facilitará que os veciños da cidade poidan desbotar de xeito adecuado aqueles pequenos aparellos que todos temos na casa", indicó Sampedro durante la presentación del nuevo punto limpio móvil.