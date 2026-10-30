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Ribeira

Ribeira adjudica por 45.000 euros la renovación del mobiliario del Concello

Por 52.000 también se asignó la iluminación de la plaza del Ayuntamiento. El total de ambos contratos roza los 100.000 euros

Paula Gil
Paula Gil
30/10/2026 20:18
La premiada Casa consistorial de Ribeira
Imagen de archivo de la fachada del Concello de Ribeira
Cedida
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El Concello de Ribeira ha adjudicado los contratos para renovar parte del mobiliario de la Casa Consistorial y mejorar la iluminación de la plaza.

Ambas actuaciones supondrán una inversión conjunta de 97.721, 98 euros y permitirán tanto mejorar las instalaciones municipales como las condiciones de visibilidad, seguridad y comodidad en este espacio público.

Aunque se reutilizará buena parte del equipamiento existente, la ampliación del espacio tras la rehabilitación integral del edificio hace necesario incorporar más de 230 elementos entre sillas, mesas y armarios.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Paz-Dismac, S.L., que presentó la mejor oferta de las dos que concurrieron al procedimiento. 

El importe asciende a 45.561,36 euros, IVA incluido. El plazo máximo establecido para el suministro del material será de quince días desde la firma del contrato. 

La segunda actuación se centrará en renovar la iluminación de la plaza del Concello, donde actualmente existen zonas con escasa visibilidad que afectan a la seguridad y al confort de los peatones, además de dificultar el uso y la percepción del espacio durante la noche.

El proyecto pretende corregir estas deficiencias mediante un nuevo sistema de iluminación más eficiente, que combinará la funcionalidad con elementos decorativos y permitirá adaptar la iluminación a diferentes celebraciones y acontecimientos. 

El contrato ha sido adjudicado a Ferrovial Energía, S.A.U., una de las seis empresas que participaron en el procedimiento, por un importe de 52.160,62 euros, impuestos incluidos

La actuación contempla el suministro y la instalación de seis columnas de iluminación, cada una equipada con un mínimo de seis proyectores LED y las correspondientes ópticas adaptadas a las características y necesidades de la plaza de la localidad de Ribeira. 

El nuevo sistema combinará luz blanca funcional para garantizar una iluminación adecuada al espacio con iluminación decorativa de diferentes colores, que podrá utilizarse en festividades y efemérides. 

Además, las columnas permitirán modificar la iluminación en función de los distintos usos y necesidades de la plaza. El plazo máximo de ejecución previsto para este contrato será de dos meses

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