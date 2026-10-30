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Ribeira

El BNG de Ribeira acusa al PP de “reducir” las inversiones en las parroquias de la localidad

Los nacionalistas apuestan por mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de los vecinos

Paula Gil
Paula Gil
30/10/2026 20:09
Luis Pérez Barral es el portavoz del grupo municipal de la formación frentista ribeirense
Luis Pérez Barral es el portavoz del BNG en Ribeira
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El portavoz del BNG, Luis Pérez Barral, acusa al PP de “reducir” las inversiones en las parroquias de Ribeira

“Están a mentirlle á veciñanza cando fan un encontro e lles din que non hai cartos”, sentencia el nacionalista. 

Estas contundentes declaraciones están relacionadas con los 480.000 euros que el Concello recibirá de la Diputación de A Coruña, cuantía que para el BNG es idónea para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de los vecinos de las diferentes zonas de Ribeira. 

La propuesta presentada por Pérez Barral recoge actuaciones en nueve parroquias relacionas con la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable, la renovación de pavimentos y la mejora de la accesibilidad y la seguridad viaria. 

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