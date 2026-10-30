El BNG de Ribeira acusa al PP de “reducir” las inversiones en las parroquias de la localidad

Luis Pérez Barral es el portavoz del BNG en Ribeira Cedida

El portavoz del BNG, Luis Pérez Barral, acusa al PP de “reducir” las inversiones en las parroquias de Ribeira.

“Están a mentirlle á veciñanza cando fan un encontro e lles din que non hai cartos”, sentencia el nacionalista.

Estas contundentes declaraciones están relacionadas con los 480.000 euros que el Concello recibirá de la Diputación de A Coruña, cuantía que para el BNG es idónea para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de los vecinos de las diferentes zonas de Ribeira.

La propuesta presentada por Pérez Barral recoge actuaciones en nueve parroquias relacionas con la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable, la renovación de pavimentos y la mejora de la accesibilidad y la seguridad viaria.