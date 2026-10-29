Plataforma en Defensa da Sanidade presentará mociones en todos los Concellos de O Barbanza

SOS Sanidade O Barbanza presentan una moción en Ribeira Cedida

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de O Barbanza presenta una moción para tratar en el próximo Pleno en Ribeira, en la que solicitan el apoyo de todos los concejales del Concello en sus demandas ante la consellería de Sanidade. Esto lo anunciaban tras su concentración en el centro de Saúde del municipio ribeirense. Adelantan que piensan presentar una moción cada semana en los distintos ayuntamientos de la comarca, con cada una atendiendo a los problemas específicos del municipio.

En Ribeira, ”neste momento faltan de forma contínua 3 médicas de familia, 2 son as prazas que non teñen médica asignada e a outra é unha incapacidade temporal sen cubrir. Nos últimos semanas é habitual que as pediatras de Ribeira teñen que atender as crianzas menores de 2 anos da Pobra todos os martes, e con frecuencia as de Boiro, tendo ocurrido que algún martes tantos as crianzas de Pobra como as de Boiro tiveron que ser atendidas en Ribeira”, expresa Marián Rodríguez, portavoz de la plataforma en Defensa por la Sanidad.

La próxima semana presentarán también otra moción en Pobra do Caramiñal tras la concentración semanal a las 12:00 horas. Demandan la apertura del PAC desde las 15:00 horas los días laborales, entre otras peticiones.