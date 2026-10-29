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Diario de Arousa

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Ribeira

O Concello de Ribeira suspende a actividade festiva de Samaín con motivo do loito oficial 

Unicamente se manteñen as accións culturais no Auditorio, onde se fará minuto de silencio antes das sesións

Redacción Arousa
29/10/2026 17:37
A edición pasada do Samaín en Ribeira
Cedida
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O Concello de Ribeira informa de que, con motivo do decreto de loito oficial polo accidente ferroviario de Urda, se suspende a actividade festiva de Samaín como mostra de respecto; unha serie de actividades que cambian de data. Neste senso, unicamente se manteñen as accións de carácter cultural no Auditorio municipal, onde se gardará un minuto de silencio antes do inicio de cada unha das sesións: a función teatral Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, no venres, 30 de outubro, ás 21.15 horas; e o espectáculo infantil A Casa Encantada, a cargo do Mago Paco, no sábado, 31 de outubro, ás 19.00 horas.

Cancélase a festa con Luzeta e DJ Enter que estaba prevista para a noite do sábado 31. Móvense a maioría de actividades ao 1 de novembro e a exposición de monstros, estará ata o 2 de novembro.

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